越南国家主席陈大光圣诞节前走访胡志明市天主教总教区

陈大光代表党、国家领导向胡志明市天主教总教区诸位主教、神父以及全国天主教信教群众致以美好的圣诞祝福。

陈大光主席强调，越南党和国家一贯奉行尊重和保障人民的宗教信仰自由权的主张和政策，这是信教群众的正当需求。越南第14届国会第2次会议11月18日通过的《宗教信仰法》已将党关于宗教信仰的主张和观点进行体制化，同时具体化2013年宪法关于宗教信仰自由权的精神和内容。

陈大光明确指出，近期在党、国家、党委和各级政府的关心下，天主教人士乃至宗教界人士已发挥爱国主义，奉行爱国爱教方针，为建国卫国事业做出积极贡献。天主教信教群众的物质和精神生活得到改善，民族大团结，天主教信教群众与其他宗教信徒和各层人民的团结日益密切。

陈大光表示，在越南第十四届国会及2016-2021年任期各级人民议会代表选举活动中，全国99%选民已参加投票，履行公民义务，其中包括天主教同胞。许多天主教信徒、神职人员已当选越南第十四届国会及2016-2021年任期各级人民议会代表。其证明越南天主教协会是全国民族大团结不可分割的一部分，跟全国各阶层人民团结一心参加建国事业。

关于国家当前情况，陈大光指出，全国同胞正力争发挥全国民族大团结力量，全面和同步地推动革新事业、大力推动经济快速可持续发展，尽快早日将越南基本建设成为现代工业国家。 陈大光希望，天主教信徒继续发挥爱国传统，同全国民族发挥人文价值、宗教道德、公民责任等，为把越南建设成为民富、国强、民主、公平、文明的社会主义国家作出更多贡献。陈大光希望天主教神职人员和教区牧师为天主教信徒同胞举行一个快乐、幸福的圣诞节。 （越通社——VNA）



