越通社河内——应白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科的邀请，6月26日上午，越南国家主席陈大光携夫人和越南高级代表团离开河内，启程对白俄罗斯进行从6月26日至28日的正式访问。陈大光和夫人的此次访问白俄罗斯意义重大，充分体现越南重视并希望与白俄罗斯共和国不断加强双边关系，为推动两国在各个领域的全面合作关系发展注入动力。越南与白俄罗斯的关系发展潜力巨大，在两个民族传统友谊、两国高层领导人的政治互信和决心以及过去所取得的积极合作成果等坚固基础上，越白关系将迈上新高度并为双方带来利益。陪同陈大光和夫人出访白俄罗斯的有：越共中央政治局委员、政府副总理兼外交部长范平明，越共中央政治局委员、河内市市委书记黄忠海，越共中央委员、国家主席办公厅主任陶越忠，越共中央委员、财政部部长丁进勇，越共中央委员、计划与投资部部长阮志勇，越共中央委员、工贸部部长陈俊英，越共中央委员、教育与培训部部长冯春雅，越共中央委员、通信与传媒部部长张明俊，越南驻白俄罗斯大使黎映以及若干部委、行业和地方代表。访问白俄罗斯结束后，应俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的邀请，陈大光携夫人和越南高级代表团从6月28日至7月1日对俄罗斯进行正式访问。（越通社-VNA）