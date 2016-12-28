越南国家主席陈大光出席2017年人民检察部门工作任务部署会议

越通社河内——越南最高人民检察院12月28日在河内召开2017年工作任务部署会议。越南国家主席、中央司法改革指导委员会主任陈大光出席并发表讲话。会上，陈大光主席高度评价人民检察部门在所有工作方面上所取得的成绩及所付出的努力。他强调，人民检察部门所取得的硕果有利于预防和打击违法犯罪，维护社会主义法制尊严，保护人权及公民的合法权益，牢牢维护政治安全及社会安全秩序，建设廉洁、壮大、民主、严厉的司法机构体系，胜利地服务于国家经济社会发展及国际融入事 业。陈大光主席要求，人民检察部门应集中改革工作的方方面面；加强社会主义法治建设，维护社会公平正义，为建设一个讲纪律、守秩序、创文明的社会 做出贡献；主动研究并提出有关预防与打击违法犯罪的主张及措施；积极与有关部委机构保持紧密配合、参加制定2015年《刑法》修改补充法案、《反腐败法》（修正案）及其他法案；加强向各阶层人民普及宣传法律知识；提高违法犯罪预防和打击工作中的合作效益；制定与落实好人民检察院与各个部委、各级党委、各地 政府在预防和打击违法犯罪中的紧密协调配合机制。陈大光主席深信，在党和国家的关注，各个部委机构、各地政府的配合以及人民群众的帮助下，人民检察部门将继续弘扬辉煌传统，落实好敬爱的胡伯伯有关“公正、正直、求实、谨慎、谦逊” 的教训并在工作中取得更加全面且蓬勃的进展。（越通社-VNA）