越南国家主席陈大光出席越南最高人民法院2017年工作部署会议

陈大光发表讲话时强调，各级人民法院已完成司法改革任务，同时基本完成国会所提出的指标及要求，为维持社会安全秩序，保护社会主义法制作出了贡献，为国家经济社会发展和融入国际社会营造和平稳定的环境。

陈大光向法院部门交付2017年任务时要求，法院部门主动与调查机构、检察院及有关机构保持配合及时严格对各起贪污案件及经济犯罪案件进行审判。

陈大光要求法院部门继续将党及国会的指导落到实处，努力完成国会所提出的指标及要求，推进司法改革工作。与此同时，法院部门应注重各案件解决及审判的监督、检查工作，及时颁布相关实施细则，提升法院司法的统一性。

陈大光要求各级法院弘扬社会主义法制精神，并遵守《宪法》及法律所规定的司法原则，积极履行审判职能，行驶司法权，确保审判的公正与效率。各级法院应注重党建工作，充分有效落实越共十二届四中全会关于建党整党工作的决议和越共中央政治局关于学习与实践胡志明思想、道德、风尚的第5号指示令。

陈大光要求法院部门推动司法领域的国际合作，争取国际社会的援助，主动并积极参与关于司法领域的包括东盟在内的多边机制。

值此机会，陈大光向80名高级法官授予任命决定。

越南最高人民法院2017年工作部署会议将于1月14日闭幕。（越通社——VNA）