越南国家主席陈大光会见老挝总理通伦·西苏里

越通社河内——2月8日下午，越南国家主席陈大光在主席府会见赴越出席越老政府间联合委员会第39次会议的老挝总理通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）。陈大光主席对兄弟般的老挝人民革命党、政府和人民在对内和对外领域取得的重要成就表示祝贺。陈大光主席高度评价由两国总理一同主持召开的越老政府间联合委员会第39次会议取得的结果，此次会议有助于促进两国各部委、行业、地方和企业落实双方高级合作协议。陈大光主席建议两国总理指导各部委、行业和地方政府立即按照此次会议取得的结果采取具体的措施。与此同时，两国继续加强高层和各级代表团的互访，力争快速提高双向贸易金额，提高两个经济体的互补性和互联互通，优先展开有关能源和交通运输领域的重点项目，有效落实各政策和机制，从而及时消除障碍，帮助在老越资企业解决困难。陈大光主席建议双方加大对越老关系的宣传力度，联合举办好越老建交55周年暨《越老友好合作条约》签署40周年的庆祝活动。与此同时，即使交换信息，在国际和地区以及次区域论坛上紧密配合与互相支持，深入展开东盟共同体互联互通，加强东盟团结和核心作用，维持东盟在地区战略问题中的共同声音。陈大光主席强调，越南一向重视保护与弘扬越老特殊团结关系，并一向支持老挝改革和建国卫国事业。陈大光主席高兴地看到两国2016年取得诸多合作成果，同时相信2017年新的一年及后续多年，两国关系将日益走向深入并为各自国家建国卫国事业作出重要贡献。