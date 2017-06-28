越通社河内—— 越通社特派记者报道， 当地时间6月27日下午（河内时间27日晚间）， 正在访问白俄罗斯的越南国家主席陈大光会见白俄罗斯总理安德烈•科比亚科夫(Andrei Kobyakov)。
国家主席陈大光与白俄罗斯总统亚历山大卢卡申科举行会谈
陈大光为越白传统友谊和全面合作关系呈现良好的发展态势感到满意，将其视为促进两国经贸、投资等领域有效合作的坚实基础。
陈大光对两国成立首个汽车组装生产联营体表示欢迎，同时重申， 越南政府将为该联营企业顺利运行创造便利条件，并希望两国开展农产品加工、机械制造、基础设施建设、地铁等领域的更多新项目。陈大光强调，越南愿为白俄罗斯进军东盟市场搭建桥梁。
陈大光对双方决定提升越南——白俄罗斯政府间经贸和科技合作委员会分委会主席的级别，旨在提高该委员会的工作效率，力争实现双边贸易额达5亿美元的目标，努力向双边贸易额10亿美元的目标迈进等给予积极评价。
值此机会，陈大光感谢白俄罗斯政府和有关职能部门为旅居白俄罗斯越南人在白俄罗斯长期、稳定、合法居留、经商，为巩固和发展越白传统友好关系作出贡献等创造便利条件。陈大光表示，白俄罗斯政府继续为越南公民入出境白俄罗斯创造便利条件。
安德烈•科比亚科夫总理强调，《越南-欧亚经济联盟自由贸易协定》和《白俄罗斯与越南关于在越南境内合作生产机动车的议定书》为扩大两国经贸、投资合作开辟新机遇。安德烈•科比亚科夫总理表示，将指导白俄罗斯有关部门和企业与越南伙伴紧密配合，把该协定落实到位。
安德烈•科比亚科夫总理强调，白方愿从越南进口农产品和水产品，并建议两国创办更多联营企业。安德烈•科比亚科夫总理重申，白俄罗斯政府将为联营企业有效运营创造便利条件。
双方高度评价并希望双方继续开展防务安全、科技、文化、体育、旅游、教育等领域的合作；为双方签署多个领域的合作协议感到高兴，视之为扩大两国合作的法律基础。
趁此机会，陈大光已转达阮春福总理邀请安德烈•科比亚科夫总理访问越南的口信。安德烈•科比亚科夫表示感谢并愉快地接受了邀请。
当天下午，陈大光主席一行已前往胜利广场，在长明火前面献上鲜花。
当天晚上，亚历山大•卢卡申科总统在首都明斯克独立宫为陈大光主席一行举行欢迎晚宴。（越通社——VNA）