越通社河内—— 越通社特派记者报道，当地时间6月27日下午（河内时间27日晚间）， 正在对白俄罗斯进行正式访问的越南国家主席陈大光会见了白俄罗斯国民会议代表院主席弗拉基米尔·安德烈琴科(Vladimir Andreichenko)。陈大光高度评价两国国会在立法领域的有效合作以及双方在各国议会联盟大会（IPU）、东盟议会联盟（AIPA）等多边议会组织框架下的协调配合。陈大光强调， 包括越南国会与白俄罗斯国民会议代表院在内的两国各级领导应加强合作，推动两国合作关系走向深入并取得实效。陈大光希望白俄罗斯国民会议代表院通过完善相关法律框架以及监督双方所签署的合作协议的执行情况等方式积极参与该进程，同时努力促进两国地方间合作。陈大光建议两国国会继续在监督《越南-欧亚经济联盟自由贸易协定》和《越南与白俄罗斯关于在越南境内合作生产机动车的议定书》等协议的执行情况发挥积极作用，旨在扩大双方经贸投资合作，力争实现双边贸易额达5亿美元的目标。陈大光表示，两国成立首个汽车组装生产联营体是富有意义的一大盛事，为越白经贸合作开辟新的前景，同时重申，双方将竭尽全力让双方企业能充分把握进军对方国家市场的机遇，致力推动两国经贸合作稳步向前迈进。白俄罗斯国民会议代表院主席弗拉基米尔·安德烈琴科强调，白俄罗斯国民会议代表院一直努力增进白越友好合作关系；相信陈大光主席此次访问将为促进两国国会乃至两国合作关系注入强劲动力。弗拉基米尔·安德烈琴科重申， 白俄罗斯国会完全支持双方加强在防务安全、科学技术、文化、体育、旅游、教育培训、地方间合作等领域的合作。（越通社——VNA）