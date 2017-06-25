越通社河内​——越南国家主席陈大光6月24日下午在主席府会见了来访的柬埔寨国会主席韩桑林。陈大光对柬埔寨国会主席韩桑林一行恰逢越柬纪念建交50周年之际访越表示热烈欢迎；强调，此访有助于进一步巩固与加强越柬两国睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系。陈大光祝贺兄弟般的柬埔寨人民近几年来所取得具有历史意义的巨大且全面成就；深信，兄弟般的柬埔寨人民将在建设和平、稳定与繁荣发展的柬埔寨国家事业中取得更大的新成就。陈大光同时祝贺柬埔寨成功举办乡分区理事会选举。他对越柬两国传统友谊、良好合作关系不断得以巩固与发展，给两国人民带来实实在在的利益表示高兴；认为，在地区乃至世界局势复杂多变的背景下，两国应进一步深化团结一致及友好合作，进一步培育上述美好关系，使其不愧于两国老前辈的牺牲。这是两国当代及后代领导和人民的重责及使命。柬埔寨国会主席韩桑林为能够恰逢两国纪念建交50周年之际对越南进行正式访问并出席6月24日上午在河内举行的纪念大典而感到高兴，因为这是越柬两国关系史上的重大事件。他祝贺越南人民在发展经济社会过程中，尤其是在实施革新30年来所取得的成就并强调，柬埔寨国会对两国在所有领域上的关系良好发展表示高兴；相信，两国后代人民将继续携手巩固、培育与发展两个民族的关系。韩桑林感谢越南党、国家及人民给予柬埔寨国家及人民的宝贵协助；重申，柬埔寨人民永远铭记越南志愿军为帮助柬埔寨人民起死回生，摆脱波尔布特种族灭绝制度而牺牲了血肉之躯这一巨大功劳。他向陈大光通报了柬埔寨近期举办的乡分区理事会选举所取得的成功并表示，柬埔寨将维护选举后政局稳定并把其成为成功举办柬埔寨第四届参议院选举及2018年国家大选的基石。（越通社-VNA）