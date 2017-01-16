越南国家主席陈大光会见日本首相安培晋三

越通社河内1月16日——1月16日下午在河内， 越南国家主席陈大光亲切会见了正在对越南进行正式访问的日本首相安培晋三。

陈大光主席表示高兴看到政治互信不断加深的越日纵深战略伙伴关系日益蓬勃、全面和务实发展。陈大光主席重申， 越南十分重视与日本的全面合作关系，将其视为越南外交政策的头等优先之一。

陈大光主席强调， 越南热烈欢迎日本天皇和皇后首次对越南进行国事访问，将此访视为越日关系的重要象征。他说，越南有关部门正与日方保持密切配合，确保访问取得圆满成功。



陈大光主席高度评价阮春福总理与安培首相会谈的结果，并认为两国所达成的重要共识将为进一步推动越日纵深战略伙伴关系发展注入新动力。

陈大光主席希望双方继续保持高层互访与接触，加强各部委、行业、地方和民间交流；推进国防安全务实合作；促进贸易、投资、官方开发援助等领域合作，扩大农业、劳务、教育培训、地方合作、旅游等具有较强互补性产业 的合作;在联合国、东亚峰会、东盟、亚太经合组织、亚欧会议等国际和地区论坛上就共同关心的问题进行密切配合与相互支持。

日本首相安培金三表示， 日本政府希望进一步推动日越纵深战略伙伴关系走向深入；对陈大光主席关于加强两国关系的措施表示赞同。安培强调，日本重视日本天皇和皇后对越访问，将其视为两国全面友好关系的象征。

安培强调，日本政府希望并承诺在亚太经合组织倡议框架下同越南开展全面的合作，愿为越南成功举办2017年亚太经合组织领导人非正式会议提供支持。（越通社——VNA）



