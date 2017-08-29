越通社河内—— 越南国家主席陈大光8月29日下午在主席府会见前来辞行拜会的斯洛伐克驻越大使Igor Pacolak。

陈大光高度评价Igor Pacolak的积极贡献，将其视为推动越南与斯洛伐克友好合作关系发展的重要因素。



陈大光表示高兴看到越南与斯洛伐克关系的积极发展态势。两国在政治外交、经贸、投资等领域的合作以及双方在双边和多边事务中的配合均保持良好的趋势。双方加强国家、政府、国会等高级代表团互访，并举行两国各部委行业、地方和企业的交流与接触。

陈大光高度评价斯洛伐克总理Slovakia Robert Fico 2016年对越南进行访问，并相信此次访越所签署的合作协议为推动双边关系走向深入和务实开辟新的机遇。



陈大光建议双方进一步发挥越南斯洛伐克经济合作混合委员会的作用，加强各级部门、行业和企业代表团互访，促进经贸与投资合作，力争迅速提高双边贸易额。



陈大光希望斯洛伐克支持推动越南与欧盟全面合作伙伴关系，早日签署越南欧盟自由贸易协定（EVFTA），承认越南市场经济地位。陈大光强调， 越南愿支持斯洛伐克加强与东盟和东盟各成员国的关系。



陈大光强调， 越南愿为斯洛伐克企业对越投资创造便利条件。他建议斯洛伐克企业对可再生能源、基础设施建设、环保、食品加工等越南有需求的领域进行投资。



陈大光希望斯洛伐克政府为旅居斯洛伐克越南人安定生活创造便利条件，使其真正发挥到增进两个民族相互理解的沟通桥梁的作用。陈大光同时希望Igor Pacolak继续当好越南与斯洛伐克友谊的桥梁纽带。

Igor Pacolak表示， 在他就任斯洛伐克驻越大使四年半期间，两国副部长级以上代表团互访多达30次，双方签署了20份合作协议和协定。越南与斯洛伐克双边贸易也取得了重要突破。越南在斯洛伐克对外贸易伙伴中排名第14位。



Igor Pacolak感谢越南在多边框架下为斯洛伐克提供的支持，同时强调， 越南是多边框架的积极成员，因此，斯洛伐克会一直支持越南。（越通社——VNA）





Trên bình diện đa phương, Đại sứ Igor Pacolak bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Slovakia tại các tổ chức quốc tế; khẳng định Việt Nam là một thành viên rất tích cực tại các tổ chức quốc tế, vì vậy Slovakia luôn ủng hộ Việt Nam./.



Đức Dũng