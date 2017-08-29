越通社河内—— 越南国家主席陈大光8月29日下午会见前来辞行拜会的奥地利驻越大使Thomas Loidl时高度评价其为促进越奥关系以及推动奥地利企业对越投资所做出的努力。陈大光表示高兴看到越奥两国在政治外交、经贸投资、合作发展、教育培训、卫生、文化等领域合作的良好发展态势。2016年双边贸易额达28亿美元，同2015年相比增长近10%。目前，奥地利是越南在欧洲的第六大出口市场。奥地利在越南的投资项目共28个，协议资金总额为1.38亿美元，在对越投资的116个国家和地区中排名第39位。陈大光感谢奥地利政府多年来在铁路交通、卫生、职业培训等领域向越南提供官方发展援助，为越南经济社会发展和融入世界经济作出了贡献。陈大光建议双方增进代表团互访尤其是高层互访；推进民间交流和文化交流；配合举办好越奥建交45周年纪念活动（1972.12.1-2017.12.1）。陈大光希望奥地利推动欧盟早日签署和批准越南与欧盟自由贸易协定(EVFTA)，为双方企业开展经营投资合作开辟新机遇。Thomas Loidl 强调， 45年来， 奥地利一直是越南可靠的合作伙伴，而政治关系和经贸合作是越奥关系的亮点。Thomas Loidl 表示，促进两国文化交流与合作对推进双边关系扮演着十分重要的角色。Thomas Loidl 表示高兴看到两国在多边事务中的务实合作，同时感谢越南在多边框架下对奥地利主导的倡议提供的支持。他承诺，将竭尽全力巩固和加强越奥关系。（越通社——VNA）