越南国家主席陈大光上香缅怀胡志明主席

越通社河内市——在全党、全民和全军纷纷庆祝越南共产党建党87周年和喜迎2017丁酉年春节的气氛中，1月27日上午（（即农历腊月三十），越南国家主席陈大光前往设在主席府胡志明主席遗迹区的67号房向胡志明主席敬香。在庄严肃穆的气氛中，陈大光主席在胡志明主席供桌前鞠躬敬香，表达其对越南党和人民伟大领袖、民族解放英雄、世界文化名人—胡志明主席的无限感激和敬意。在同胡志明主席遗迹区工作人员交谈时，陈大光主席表彰胡志明主席遗迹区干部和工作人员在保护胡伯伯生涯中的珍贵实物做出的努力。这是全国人民和国际友人每次前来参观胡志明主席遗迹区时更了解胡志明主席的生涯和事业的遗产，各干部、党员和人民应推动中央政治局有关学习和实践胡志明主席思想道德榜样的5号指示精神落到实处。陈大光主席嘱咐胡志明主席遗迹区干部和工作人员要认识到自己的责任，保护好胡志明主席的纪念物，成为学习和实践胡志明思想、道德、风格运动的榜样。值此新春即将到来之际，陈大光主席向胡志明主席遗迹区全体工作人员致以新春祝福，并向他们赠送新春慰问品。*此前，1月26日下午（即农历腊月二十九），越南国家主席陈大光看望并向河内市公路—铁路交通警察部门干部、战士拜年。陈大光主席对河内市交通警察力量近期的成绩给予肯定和表彰。他强调，河内市交通警察力量乃至该市公安为河内市交通目前的畅通、安全作出不少贡献。陈大光主席提议河内市交通警察力量应集中迅速处理、减少首都交通拥堵现象，这对首都经济社会的发展产生影响。陈大光主席指导，首都交通警察力量未来应继续与各机关、部委、行业、地方紧密配合确保交通安全秩序，革新力量建设工作，并将其与发展经济相结合，有助于政局稳定，加强交通巡逻、控制工作，促进向人民宣传有关交通安全秩序。此外，河内市交通警察力量应利用当地各级党委、政府的支持，建立具有知识、精通业务的干部队伍，将科学技术应用于工作。目前，河内市交通警察应主动有效展开在2017丁酉鸡年春节确保交通安全的方案，为人民快乐、安全、幸福过春节提供便利条件。（越通社-VNA）