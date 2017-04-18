越南国家主席邓氏玉盛：国际合作社联盟亚太地区应推动革新进程 发挥好桥梁作用

越通社河内——随着地区互联互通机制及合作机制的日益增多，国际合作社联盟亚太地区（ICA-AP）应进行革新，充分体现其在日益活跃发展的地区中扮演的促进经济合作和互联互通以及助推合作社经济发展的桥梁作用。越南国家主席邓氏玉盛在由越南合作社联盟4月18日上午在河内举行的第10届亚太地区政府合作社部长级会议上如是强调了经济合作的作用。邓氏玉盛表示，加强与包括越南在内的各成员合作社联合会的经济合作关系是国际合作社联盟亚太地区与该地区各国合作社经济发展进程的充分体现。邓氏玉盛表示，ICA-AP应推动合作社经济的发展；促进ICA-AP组织结构调整，以提升合作社的效益，缩短发展差距；推进地区互联互通，促进投资贸易自由化，最大限度利用东盟共同体（ASEAN）和亚太自贸区(FTAAP) 等现有的各项合作机制所带来的机遇。邓氏玉盛强调，跨入数字化纪元，ICA-AP应协助其成员提升竞争力、创造力以及参与全球价值链的能力；ICA-AP应采取强有力的行动，从而落实合作社便利化倡议。另一方面，在气候变化愈演愈烈的背景下，ICA-AP应推动新技术的应用和转移，从而提升农业生产效率、质量和可持续性。同时，ICA-AP应加强经济增长和融入世界经济进程中的动力作用，从而进一步肯定其在该地区合作社和经济合作中的协调作用。国际合作社联盟主席莫妮卡·勒鲁（Monique F Leroux）表示，合作社经济对各地经济社会发展发挥重要作用。合作社为维护全球经济稳定作出重要贡献，并成为继私营经济、国营经济之后各国经济的三大支柱之一。越南合作社联盟主席武金巨表示，越南在农业、贸易服务、建筑、工业、手工业、运输、信贷、贸易、环境等领域共有2万个合作社。合作社为3千名劳动者创造就业机会。武金巨表示，2030年前合作社发展议程提出将合作社社员人数提升为20亿人，合作社数量为400万个，占全球经济体比重的20%。因此，本届亚太地区政府合作社部长会议旨在推动成员国落实2030年前可持续发展议程的17项目标。越南合作社联盟将同国际和地区各国合作社联盟推动落实上述目标作出努力。（越通社——VNA）