越通社河内——当地时间6月27日下午（河内时间27日晚间），正在访问白俄罗斯的越南国家主席陈大光与白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科共同出席越白经济座谈会并分别发表重要讲话。该活动吸引两国近500家企业代表参加。卢卡申科在座谈会上致辞时对越南经济的活跃发展，特别是持续保持经济快速增长予以高度评价。他强调，两国经济具有互补性，为双方今后合作开辟广阔前景。卢卡申科强调，白俄罗斯充分意识到越南在建筑技术领域的潜力与优势，因此，该国企业愿意与越方合作并分享地铁系统和地下工程建设的经验。同时，双方可在奶干、海产品、茶叶、咖啡加工、信息技术、采矿、旅游等领域开展合作。卢卡申科同时强调，白俄罗斯希望通过越南把该国产品进军东南亚国家市场。与此同时，卢卡申科表示，越南企业可通过白俄罗斯进入欧洲市场。白政府将为越南企业在该国开展投资合作提供支持。白俄罗斯总统建议两国工商会早日成立白俄罗斯越南联合商务理事会。卢卡申科呼吁越南企业赴白俄罗斯生产和销售产品。陈大光发表讲话时强调，2017年是具有里程碑意义的一年，是越南与白俄罗斯建交25周年之年，越南对作为白俄罗斯独立后最早承认并与其建立外交关系的国家之一感到自豪。陈大光指出，上世纪90年代，越南与白俄罗斯一直被视为在政治稳定的基础上成功实现革新开放的典范。陈大光向白俄罗斯企业介绍越南的潜力与优势时强调，30年来越南经济保持快速且稳定增长，成为GDP总量逾2200亿美元、人均收入达2100美元的经济体。越南从119个伙伴国吸引外资总额达3000亿美元，逐步成为全球价值链的重要环节。与此同时，越南已对世界72个国家和地区进行投资，投资总额为210亿多美元，主要集中于采矿、电信、农林业、信息技术、金融银行、服务等领域。陈大光强调，越南是个开放型经济，进出口贸易总值为全国GDP的1.6倍。越南力争实现2016-2020年GDP年均增长率达6.5%—7%，早日成为朝着现代化方向发展的工业国家等的目标。《越南—欧亚经济联盟自贸协定》于2016年底生效后，两国90%以上的商品贸易实现零关税，使两国经贸合作关系迎来新前景。陈大光强调，白俄罗斯是越南在欧亚经济地区对外战略中的优先伙伴，因此，两国企业界不仅是经济合作主体，同时在提出贸易投资倡议以及创造新动力中起着重要作用，为巩固和丰富越白传统友好关系内涵作出贡献。陈大光指出，越南欢迎并希望吸引更多白俄罗斯企业对越南汽车及零配件、机械、工业设备等领域进行投资，同时鼓励国内企业寻找在白俄罗斯的有关信息技术、商品生产和农业等领域的投资合作商机。陈大光提及两国未来力争实现双边贸易额达10亿美元的目标时强调，越南经过加工的农、水、海产品以及电子产品和优质商品等将给白俄罗斯客户提供更多选择。同时，越南将为白俄罗斯工业、机械、能源、矿产等领域的商品进军越南市场提供便利条件。陈大光强调，越南欢迎并愿为白俄罗斯在越南长期、稳定且有效开展投资经营活动创造便利条件。（越通社—VNA）