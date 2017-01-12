越南国会办公厅召开2016年工作总结暨2017年任务部署会议

阮氏金银在会议上发表讲话时对国会办公厅2016年所取得的工作成果给予表扬，同时强调，2016年越南举办诸多重要的政治事件，如：越共十二大、越南首次国会普选70周年纪念仪式、越南第十四届国会和2016-2021年任期各级人民议会换届选举等。2016年也是越南全国落实经济社会发展五年计划（2016-2020年）的第一年。越南在经济社会发展方面取得巨大成就，宏观经济稳定，国防安全及国家主权得以维护，人民生活水平逐渐得以改善，越南的国际地位日益提升。然而，2016年，越南遇到不少困难及挑战，尤其是遭受自然灾害带来的严重影响。

关于今后的工作方向及任务，阮氏金银强调，越南整个政治系统的2017年核心任务是继续贯彻落实越共十二大决议及2013年《宪法》。为了能完成所提出的任务及计划，国会需要在立法、监督及决定国家重大事项等三个方面履行好自己的职责。

阮氏金银要求，国会办公厅应增强责任感和使命感，同时克服不足之处和继续加大改革力度，以提高工作效益。国会办公厅应为国会制定2017年法律、法令及监督计划和成功举办2017年国会常委会及国会专责代表会议各场会议提供咨询及服务，同时继续加大改革力度，提高国会、国会各机构、国会代表所开展活动的宣传工作效益，加大国会工作的信息技术应用力度。与此同时，国会办公厅应与其党委及社团组织保持配合加强干部、职工的政治、思想工作等。

值此机会，阮氏金银向国会办公厅集体授予竞赛锦旗。（越通社——VNA）