越南国会副主席汪周刘出席第二届欧亚国家议长会议

越通社河内——越通社驻韩国记者报道，题为“加强议会间合作，促进欧亚地区繁荣”的2017年第二届欧亚国家议长会议6月27日在韩国首都首尔召开，俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin）和韩国国会议长丁世均共同主持会议。
应俄罗斯国家杜马主席和韩国国会议长的邀请，越南国会副主席汪周刘率领越南国会代表团出席会议。该会议共吸引来自亚欧地区各国的27个代表团参加。
韩国国会议长丁世均在开幕式上发表讲话时表示，亚欧地区正面临气候变化、环境、能源、贸易和国际恐怖主义等的挑战，因此各国应加强合作，以便克服上述挑战。
丁世均表示，地区合作与交流是国际社会繁荣发展的主要动力，21世纪为该地区各国带来新的机会。他希望，本届会议将成为推动亚欧地区乃至世界繁荣发展的新机遇。
越南国会副主席汪周刘在会议上强调，在取得科技、经济等领域的许多突出成就的同时，亚欧地区也正面临战争、气候变化、资源枯竭、人口暴涨等的严重威胁。在此背景下，亚欧地区在保障地区和世界和平、稳定与繁荣方面扮演十分重要的角色。
汪周刘表示，致力于建设一个共同繁荣的未来，亚欧地区各国应推动全方位、多层级的深度合作，促进跨地区互联互通，充分发挥各国政府和议会各项合作机制在解决共同挑战的重要作用，保护各国的正当利益，在国际法和公认的国际关系准则的基础上促进互利合作。
汪周刘指出，东盟将继续巩固及发挥其在该地区架构中的核心作用，推动地区政治、安全、经济等领域的互通，满足各成员国的利益和需求。
他强调，奉行独立、自主、和平、开放、全方位、多样化国际关系的对外政策，越南愿积极与主动地参与国际和地区融入进程，与亚欧地区各经济体进行对接。越南希望与亚欧地区各国在教育培训、科技等领域进行合作。作为发展中国家，越南愿支持各项跨地区合作倡议，从而分享有关经验和实现资源共享，越南国会希望继续加强与亚欧地区各国议会间的合作关系，从而完善相关法律体系。
值此机会，汪周刘也提出一些讨论议题，包括加强地区和跨地区经济互通，推动全球多边贸易体系发展，加强基础设施互联互通、市场体制互联互通、人文交流互联互通；推动技术协助、技术转让、环保、应对气候变化等领域的亚欧合作；扩大地区各国的文化交流和对话等。
会上，第二届欧亚国家议长会议发表包含十项内容的《首尔联合声明》。
·此外，第二届欧亚国家议长会议期间，由越南国会副主席汪周刘率领的越南国会代表团与由俄罗斯国家杜马（下议院）副主席奥尔加·艾菲法诺娃（Olga N.Ephifanova）率领的俄罗斯国家杜马（下议院）代表团举行双边会晤。
会上，汪周刘对俄罗斯人民一直以来在建国卫国事业中向越南提供的帮助和给予的深厚感情表示感谢，并强调，越南一向重视并优先巩固和加强与俄罗斯的全面战略伙伴关系，同时希望推动两国和两国各地方在各个领域的有效合作。目前，越俄两国政治关系不断得以巩固，两国各级代表团，尤其是高级代表团互访频繁。越南希望继续加强与俄罗斯在国防安全领域的合作，并希望俄罗斯支持推动越俄两国在教育培训、文化、旅游、科技等俄罗斯具有优势和越南有需求的领域的合作。
汪周刘指出，越南十分重视俄罗斯在亚太地区的作用，其表示，俄罗斯在维护包括东海在内的地区和平与稳定等方面的积极且具有建设性的参与有着特别重要的意义。越南支持并愿意为加强东盟与俄罗斯合作，面向建立双边战略伙伴关系等作出积极贡献，同时希望俄罗斯，尤其是俄罗斯议会将支持东盟和越南关于在遵守1982年《联合国海洋法公约》基础上通过和平方式解决东海问题以及严肃和充分落实《东海各方行为宣言》并尽早达成《东海行为准则》的立场；为维护东海和平、稳定、安全、航行和飞越安全作出积极贡献，从而实现亚太地区和世界的利益。越南希望双方将继续在符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的基础上加强双方在越南专属经济区和大陆架内开展油气勘探开发合作。
关于越俄两国议会间的合作，汪周刘希望继续加强两国国会高层领导、各有关机关等的互访；加强协调配合，监督两国政府已签署的各项合作协议的执行情况；继续在多边议会框架内相互支持和磋商；积极配合并制定各项具体合作计划，从而有效开展所签署的各项合作协议。
奥尔加·艾菲法诺娃女士表示，俄罗斯立法机构愿加强与越南国会间的合作关系。他表示，越南是俄罗斯的重要伙伴，两国具有悠久传统的关系。
奥尔加·艾菲法诺娃表示，扩大两国经贸合作以及发挥两国国会的监督作用十分重要。她相信两国立法机构的合作将有助于协助两国政府落实所达成的各项协议。她指出，两国议会代表将在缩短两国发展差距中发挥巨大作用，并相信加强双方科技领域的合作是极为重要的。她希望两国将加强和平利用核能的研发合作。（越通社——VNA）