越南国会副主席汪周刘出席第二届欧亚国家议长会议



会上，汪周刘对俄罗斯人民一直以来在建国卫国事业中向越南提供的帮助和给予的深厚感情表示感谢，并强调，越南一向重视并优先巩固和加强与俄罗斯的全面战略伙伴关系，同时希望推动两国和两国各地方在各个领域的有效合作。目前，越俄两国政治关系不断得以巩固，两国各级代表团，尤其是高级代表团互访频繁。越南希望继续加强与俄罗斯在国防安全领域的合作，并希望俄罗斯支持推动越俄两国在教育培训、文化、旅游、科技等俄罗斯具有优势和越南有需求的领域的合作。



汪周刘指出，越南十分重视俄罗斯在亚太地区的作用，其表示，俄罗斯在维护包括东海在内的地区和平与稳定等方面的积极且具有建设性的参与有着特别重要的意义。越南支持并愿意为加强东盟与俄罗斯合作，面向建立双边战略伙伴关系等作出积极贡献，同时希望俄罗斯，尤其是俄罗斯议会将支持东盟和越南关于在遵守1982年《联合国海洋法公约》基础上通过和平方式解决东海问题以及严肃和充分落实《东海各方行为宣言》并尽早达成《东海行为准则》的立场；为维护东海和平、稳定、安全、航行和飞越安全作出积极贡献，从而实现亚太地区和世界的利益。越南希望双方将继续在符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的基础上加强双方在越南专属经济区和大陆架内开展油气勘探开发合作。



关于越俄两国议会间的合作，汪周刘希望继续加强两国国会高层领导、各有关机关等的互访；加强协调配合，监督两国政府已签署的各项合作协议的执行情况；继续在多边议会框架内相互支持和磋商；积极配合并制定各项具体合作计划，从而有效开展所签署的各项合作协议。



​ 奥尔 加·艾菲法诺娃 女士表示，俄罗斯立法机构愿加强与越南国会间的合作关系。他表示，越南是俄罗斯的重要伙伴，两国具有悠久传统的关系。



​ 奥尔 加·艾菲法诺娃 表示，扩大两国经贸合作以及发挥两国国会的监督作用十分重要。她相信两国立法机构的合作将有助于协助两国政府落实所达成的各项协议。她指出，两国议会代表将在缩短两国发展差距中发挥巨大作用，并相信加强双方科技领域的合作是极为重要的。她希望两国将加强和平利用核能的研发合作。（越通社——VNA）





