越通社伊朗​——应伊朗伊斯兰议会的邀请，以杜伯巳副主席为首的越南国会高级代表团于8月28日至30日对伊朗伊斯兰共和国进行正式访问。访问期间，越南国会代表拜会伊朗伊斯兰议会议长拉里贾尼（Ali Larijani），与议会副议长穆塔哈利（Ali Motahari）举行会谈，会见伊朗国防部长阿米尔·哈塔米(Amir Hatami)并出席穆塔哈利举行的招待宴会。拜会伊朗伊斯兰议会议长拉里贾尼时，杜伯巳通报两国国会代表团的会谈结果并转达越南国会主席阮氏金银向拉里贾尼提出访越的邀请。拉里贾尼强调，越伊两国人民有着传统友好关系，伊朗曾为越南人民国家独立斗争事业提供支持并将永远为越南提供支持。拉里贾尼高度评价两国国会代表团的会谈结果并强调，伊朗议会愿同越南国会加大合作力度，进一步加强两国议会乃至两国多方面合作关系。*与伊朗伊斯兰议会副议长穆塔哈利举行会谈时，两位领导一致同意通过加强代表团互访、学习借鉴立法和最高监督相关经验等，进一步促进多方面合作关系发展。两国国会专责委员会协调联动对两国所签署的合作协议落实情况进行监督检查，力争实现双向贸易额达20亿美元的目标。穆塔哈利强调，伊朗一向重视发展与包括越南在内的东盟各国的合作关系，同时强调，伊朗伊斯兰议会愿与越南国会一道努力加快推进两国所签署的合作协议的开展落实，并呼吁两国企业开展石油、科技、农业等领域的合作。他表示，伊朗将在联合国、各国议会联盟等国际场合上为越南提供支持并与越南以及东盟各国开展经济合作。*杜伯巳与伊朗国防部部长哈塔米举行会晤时，双方对两国政治关系40多年来的良好发展感到高兴。在今年7月15日至16日举行的越伊混合委员会第九次会议上，双方已就加强农业、渔业、能源、采矿、石油、电信、银行等领域的合作力度的措施达成一致。2018年是两国建交45周年之年，两国将联合举行纪念活动并将其视为双方进一步加强多方面合作的机会。（越通社-VNA）