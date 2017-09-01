越通社河内——8月31日，越南国会副主席冯国显率团走访芹苴市，并就2017年芹苴市经济社会发展情况；实现本市经济增长目标的任务和措施以及2018年工作安排部署同该市人民委员会领导进行交谈。芹苴市人民委员会副主席陶英勇表示，2017年前8月，在13项经济发展指标中达标的有11项，其中两项指标实现进位；工业生产指数同比增长6.87%；贫困户发生率下降1%；6个乡达到新农村标准，完成年度计划的100%，将该市达到新农村标准的乡镇数量提升至26个。冯国显对芹苴市年前8月在经济社会发展，特别是新农村建设和减贫工作所作出的努力予以高度评价。国会副主席建议，作为九龙江三角洲地区中心的芹苴市要向深度发展，将先进技术确定为经济社会发展的支柱，加大工业与农业领域的招商引资力度，促进区域互联互通。冯国显表示，着力推进经济、文化与交通对接是区域互联互通的重要措施之一。其中，芹苴市作为火车头，是九龙江三角洲地区的动力。他同时认为，地区各省不能孤立发展而更应紧密加强联系，其中芹苴市扮演引领者作用。冯国显建议，在新农村建设和扶贫工作中，芹苴市应充分发挥社会化的作用，同时关注应对气候变化以及土地塌陷情况。当天，越南国会副主席冯国显一行参观访问设在平水县茶屋坊的光隆湄公有限公司。（越通社——VNA）