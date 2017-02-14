越南国会副主席丛氏放：越南愿同国际社会一道保护海洋环境

越通社纽约2月14日——越通社驻联合国记者报道，各国议会联盟(IPU)与联合国2月13日在美国纽约举行2017年度议会听证会。今年听证会以“蓝色世界：保护海洋，保护地球，在2030年可持续发展议程的背景下确保人类福利”为题。越共中央政治局委员、越南国会常务副主席丛氏放率领越南代表团出席。丛氏放出席关于海洋经济利益的讨论会并发表演讲，其中强调蓝色经济是世界经济的主导趋势，为各国带来诸多发展机遇和广阔的发展空间。然而，人们只重视海洋资源开发和利用，而忽略海洋环境保护，尤其是人类的不良行为破坏了海洋环境，导致极为严重的后果，对环境可持续发展造成负面影响。在此背景下，丛氏放强调，和平与安全是实现可持续发展的先决条件。在东南亚地区，为解决东海问题，维护东海和平、稳定与安全，有关各国须采取负责任的行动，共同遵守包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法，有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）并尽早达成《东海行为准则》（COC）。丛氏放表示，越南是战略地位重要的一个沿海国家，地处国际航线上的重要地位，同时遭受气候变化和海平面上升的严重影响。因此，越南在发展海洋经济的同时十分重视海洋环境保护。保护海洋资源和海洋环境是多个国家，尤其是发达国家等的共同责任。丛氏放强调，越南愿同国际社会一道努力保护海洋环境，有效开发利用海洋资源，同时确保国家和平与安全环境，共促发展。为确保海洋资源开发与海洋环境保护之间的和谐与可持续发展，丛氏放在演讲中提出几点建议，如各国要遵守1982年《联合国海洋法公约》各规定，以和平方式解决争端；促进有关海洋环境情况的信息的透明度，进而增进互信；进一步完善有关海洋岛屿的法律法规等。访问纽约期间，丛氏放与各国议会联盟（IPU）主席萨博·乔杜里（Saber Chowdhury）和各国议会联盟秘书长马丁·春巩(Martin Chungong)举行会晤。丛氏放表示，多年来，各国议会联盟与越南国会的合作关系已取得积极成效。丛氏放强调，加入各国议会联盟35年来，越南一直是该组织的积极、主动且负责任的一员。越南国会承诺将同各国议会联盟和各国议会协调联动为可持续发展目标做出贡献。丛氏放对萨博•乔杜里以及各成员国选举越南为各国议会联盟执行委员会（2016-2019任期）委员表示感谢。越南国会将参与各国议会联盟各项活动视为多边议会外交的头等重要任务，从而推动保障越南的利益并就全球性问题提出越南的立场等。目前，越南国会与各国议会联盟正在配合为预计于2017年5月在越南举行的各国议会联盟亚太地区专题会议做准备。萨博•乔杜里高度评价越南国会在各国议会联盟活动框架下所提出的意见建议，同时希望双方联合举行的上述专题会议将有助于推动各项可持续发展目标纳入国家行动计划。