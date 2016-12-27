越南国会党组贯彻落实越共十二届四中全会决议

越通社河内——越南国会党组12月26日在河内举行国会各机构全体党员贯彻落实共十二届四中全会决议会议。越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席阮氏金银主持会议。越共中央政治局委员、国会党组副书记、国会副主席丛氏放，国会副主席汪周刘，国会副主席冯国显，国会副主席杜伯巳，国会秘书长阮幸福等出席会议。国会党组书记、国会主席阮氏金银在开幕式上表示，该会议的目的在于宣传与贯彻决议和制定落实决议的具体计划，让各部委、各地方主要领导深刻意识到决议的基本内容、其意义和重要性；掌握主流观点、落实程序，在认识和行动上达成一致，并在落实和指导有效落实决议中作出示范并负责任。国会主席阮氏金银强调，将来国会在完善法律体系中起着重要作用，所以把握好决议内容对国会各机构干部、党员具有重要意义。会上，国会主席阮氏金银已贯彻关于加强建党整党工作，阻止和杜绝党内政治思想、道德衰退，生活作风不正和“自我演变”、“自我转化”现象的第4-NQ/TW号决议内容。国会主席阮氏金银要求国会各机构每位干部党员、尤其是领导人应自我锻炼，维护道德品质、生活作风，绝不能自我堕落，有效进行自我批评和批评。同时将自我批评及批评与加强监督检查工作相结合，严格处理违反行为，尤其是引起社会舆论关注的问题。（越通社-VNA）