越南国会主席阮氏金银出席永福省重建20周年纪念典礼

越通社永福省=——12月28日，越南永福省举行该省重建20周年（1997.1.1-2017.1.1.）纪念典礼暨一级劳动勋章授勋仪式。越共中央政治局委员、越南国会主席阮氏金银，原国会主席阮文安和阮生雄等出席典礼。越共中央委员、永福省省委书记、该省国会代表团团长黄氏翠兰在纪念典礼上回顾了永福省建立与发展历程。20年前刚重建的永福省是一个贫穷的省份，尽管农业经济取得初步进展，但耕作面积规模小，人民生活遇到不少困难。1997年，该省经济结构中农业占52%、服务业36%、工业12%，预算收入达近1000亿越盾（约合440万美元）。重建20年来，永福省在经济社会发展中取得了诸多重大成果，其地位与作用显著提高。该省引进投资项目共856个，其中FDI项目227个，其注册资金达34亿美元；国内投资项目629个，注册资金49.2万亿越盾（约合22亿美元）。经济增速多年保持较高水平，1997-2016年间年均增速约达15.37%。预计到2016年经济规模较1997年增长了38.5倍，约达77.2万亿越盾（约合34亿美元），人均收入从218万越盾增加到7230万越盾，工业和建筑业所占比重达70%左右等。阮氏金银在纪念典礼上致辞时对该省所取得的发展成就给予认可，并代表党和国家向该省党委、政府和人民授予一级劳动勋章。阮氏金银强调，在革新事业30年历程中，尤其是自该省重建以来，该省党委和人民已大力挖掘并充分利用优势与潜力，攻艰克难，取得丰硕的成果，成为全国经济发展中的亮点。阮氏金银要求，永福省今后继续推进行政体制改革，加大招商引资力度，改善竞争力指数，为当地人民与企业生产经营活动创造便利条件。阮氏金银指出，永福省须注重人力资源发展、高素质人力资源培训、人民保健、政治安全和社会治安秩序保障等工作，同时加强旅游形象推介宣传活动并将其与当地文化遗产价值保护与弘扬工作相结合等。阮氏金银相信，永福省以其英勇奋斗、坚韧不拔的革命精神，继续发挥所取得的成就和经验，进而胜利完成越共十二大提出的各项任务目标，为革新事业和祖国建设和保护事业作出应有贡献。（越通社——VNA）