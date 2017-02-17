越南国会主席阮氏金银会见瑞典与匈牙利驻越大使

阮氏金银主席高度评价越瑞两国传统友谊与合作关系近期取得积极进展，同时对瑞典当选2017和2018年联合国安理会非常任理事国表示祝贺，表示相信，瑞典在该岗位上将为促进和平安全、预防冲突和遵守国际法律等方面做出积极贡献。

阮氏金银主席对瑞典所向越南予以的宝贵帮助，尤其是在疏通越南与各国际金融与货币组织之间的关系以及融入世界方面的有效帮助表示真挚的感谢，同时评价，瑞典是越南在欧洲与欧州西北部的重要贸易伙伴，对瑞典政府鼓励并协助该国企业赴越投资兴业，尤其是在河内与胡志明市设立贸易投资促进办事处表示热烈欢迎。

阮氏金银主席高度评价瑞典对越提供的无偿援助资金。自1967年以来，瑞士共向越提供30亿美元援助款，主要集中于医疗卫生、经济改革、制度建设、行政体制改革、法律、人力资源培训、环境与气候变化、法治国家建设等领域。目前，两国合作发展方向转向平等互利合作关系。阮氏金银希望瑞方继续协助越南实现应对气候变化与性别平等的各项千年发展目标，双方在深化经济合作的同时应拓展教育培训、科学技术与医疗卫生的合作。

阮氏金银主席对瑞士提出有关建设教育培训与科学技术领域的战略伙伴关系的建议表示欢迎并建议佩雷里克同越南各有关部委、行业密切协作将该建议化成现实。

佩雷里克对阮氏金银主席所提出有关促进欧盟在2017年内尽快正式签署并批准越南与欧盟自贸协定，同时承认越南市场经济体制，从而拓展越南与瑞典乃至欧盟之间的经济合作关系的建议表示赞同。

双方均一致认为，越瑞两国国会合作关系近期在双边与多边层面上均得到大力发展。阮氏金银主席强调，越南国家与国会将为佩雷里克完成各项任务创造便利并给予必要帮助，相信佩雷里克将为继续保持两国关系的良好发展势头，加强两国国会合作关系，推动各领域上的合作关系向纵深发展等方面做出积极贡献。

*当天上午，阮氏金银主席会见匈牙利驻越大使乔鲍·欧利（Ory Csaba）。

阮氏金银主席强调，越匈两国有着传统友谊与良好的合作关系，高度评价两国政府已努力敦促各有关部委、行业完成各必要手续并于今年1月正式签署越匈政府间总额4.4亿欧元的信贷合作框架协议。这被视为两国在2017年外交活动中的重要里程碑。

阮氏金银主席对两国国会合作关系保持良好发展势头表示高兴，同事评价，双方在地区与国际的各国议会论坛上互相支持与密切协作，同时建议

双方今后继续增进各级代表团互访，进而促进国会事务中各领域的经验交流，就共同关心的国际与地区问题进行深入交换意见。

乔鲍·欧利透露，越南是匈牙利在该地区的传统战略伙伴以及促进匈牙利与东盟之间的合作交流的沟通桥梁。

此外，双方均认为，匈政府援建的芹苴市肿瘤医院对九龙江三角洲地区具有重要意义。乔鲍·欧利透露，匈方不仅重视建设医院而且还注重发展芹苴市医疗保健体系。与此同时，匈方希望在现有的良好传统友谊基础上拓展两国各地方之间的合作关系。（越通社——VNA）