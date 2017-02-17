越南国会主席阮氏金银会见清化省模范公民及模范集体代表团

越通社河内——值此纪念胡志明主席首次访问清化省70周年之际，越共中央政治局委员、国会主席阮氏金银2月16日下午在国会大夏会见了清化省模范公民及模范集体代表团。



阮氏金银主席欢迎并高度评价清化省举行胡志明主席首次访问清化省70周年纪念活动暨模范公民、模范集体表彰大会。她认为，这项务实活动有助于对当地干部、党员及人民进行传统教育并增进他们的自豪感，及时表彰并向取得出色成绩的个人及集体颁发奖状，从而把人类的精神之美在全社会中推广开来。



阮氏金银主席表彰清化省模范公民及模范集体并要求他们继续努力取得更好成绩，不愧为人人学习与效仿的好榜样。



阮氏金银主席相信，清化省党部及人民将克服所有困难、同心协力、大力竞赛、胜利地实现2020年把清化省建成小康省份的目标并早日成为全国成功发展的典范。（越通社-VNA）