越南国会主席阮氏金银会见日本首相安培晋三

越通社河内1月16日—— 越南国会主席阮氏金银1月16日下午在国会大厦会见了应越南政府总理阮春福之邀对越南进行正式访问的日本首相安培晋三。越南国会主席阮氏金银表示，越南与日本纵深战略伙伴关系日益蓬勃发展，在经贸、国防安全、农业和地方交流等一切领域取得实质性进展并不断向深度迈进。日本是越南最重要的经济伙伴之一，也是越南第一大官方发展援助来源国和第四大贸易伙伴。阮氏金银主席感谢日本政府和人民为越南经济社会发展和扶贫事业提供的官方发展援助，同时强调， 越南国会、政府和越南人民十分重视越日纵深战略伙伴关系，一向将日本视为越南头等重要的长期伙伴。

阮氏金银主席表示高兴看到两国立法部门的交流合作不断得到推进。双方保持互访，在多边会议和活动期间举行双边会晤和接触，增进两国友好议员联盟和青年议员的交流等。

为了加强越日友好合作关系，阮氏金银主席建议双方加强两国国会、政府的高层接触，希望日本继续维持对越南的官方发展援助，以便协助越南促进经济社会发展和开展国家重点大型技术设施建设、人力资源培训、应对气候变化等项目；加强贸易与投资合作；促进地方交流、民间交流和文化、教育合作。



安培晋三高度评价两国立法机构的交流合作，并认为双方应加强多个层级的合作。安培晋三表示， 日方希望最大限度地为越南经济社会发展做出贡献，将重点放在高质量基础设施建设。

安培晋三透露，日本国会已批准《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。阮氏金银主席强调，越南重视TPP并希望其他成员早日批准该协定，使TPP早日生效。

在谈到维护亚太地区和平稳定合作与发展的问题时， 阮氏金银与日本首相安培晋三一致强调了维护地区和平稳定与安全的重要性。有关各方应推动争端和平解决，充分尊重外交程序和国际法。（越通社——VNA）