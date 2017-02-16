越南国会主席阮氏金银会见日本群马县代表团

越通社河内——2月16日下午在国会大厦，越南国会主席阮氏金银会见正在对越南进行工作访问的日本群马县知事大泽正明( Osawa Masaaki )。



阮氏金银主席表示希望两国友好议员小组将为加强两国各地方代表团交流访问搭建桥梁，为深化越南与日本友好合作关系做出贡献。阮氏金银表示，越南正为日本天皇和皇后访问越南做出积极准备，强调越方特别重视日本天皇此访，相信此访将为进一步促进两国关系注入强劲动力。



阮氏金银重申，越南与日本关系发展势头良好，因此，群马县工作代表团来越访问并寻找合作机会，有利于加深两国人民的友谊，国会主席强调，越南国会和日本国会特别注重，并鼓励两国人民加强交流合作，增进彼此友谊，越南国会将竭尽努力推动越日关系不断向前发展。



目前在日本群马县生活、工作和学习的越南人数量近3000人，国会主席感谢群马政府与人民为旅居群马越南人提供便利。



日本群马县知事大泽正明表示，此次访问越南期间，群马县代表团已同越南许多地方代表、若干部委行业代表、越南企业代表等开展许多交流活动。大泽正明表示，未来双方将继续加强配合，同时制定具体的目标计划，以让回国工作的越南劳动者可继续在对越投资的日本企业工作，为国家的发展做出切实贡献。（越通社-VNA）