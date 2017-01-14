越南国会主席阮氏金银会见匈牙利议会副议长古亚士•盖尔盖伊

国会主席阮氏金银对匈牙利支持越南竞选2016-2018年任期联合国经济和社会理事会的成员并承诺支持越南竞选2020——2021年任期联合国安理会非常任理事国、2017-2021年任期联合国国际法委员会表示感谢。国会主席阮氏金银希望匈牙利推动欧盟早日签署《越南—欧盟自由贸易协定》并承认越南市场经济地位，为越南商品进军匈牙利市场创造便利条件。

国会主席阮氏金银对匈牙利议会副议长古亚士•盖尔盖伊与越南国会副主席汪周刘会谈的结果表示欢迎。国会主席阮氏金银建议双方继续加强代表团互访，就国会活动领域交换经验，加强对有关地区及国际共同关注的问题进行交流和磋商。

国会主席阮氏金银希望匈牙利企业对越投资。阮氏金银强调，越南愿充当匈牙利与东盟合作的桥梁。

匈牙利议会副议长古亚士•盖尔盖伊对越南经济社会发展所取得的成果表示印象深刻。古亚士•盖尔盖伊强调，匈牙利希望与越南合作，将越南视为该国在东盟地区的重要桥梁。他强调，匈牙利将继续在国际论坛上向越南提供支持。匈牙利议会副议长古亚士•盖尔盖伊希望两国国会和国会代表继续加强交流和相互借鉴经验。（越通社——VNA）