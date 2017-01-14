越南国会主席阮氏金银会见匈牙利议会副议长古亚士•盖尔盖伊

越通社河内1月15日——越共中央政治局委员、越南国会主席阮氏金银1月13日在国会大厦会见匈牙利议会副议长、匈牙利公民联盟党副主席古亚士•盖尔盖伊。
国会主席阮氏金银强调，越南与匈牙利有着美好的传统友好和多方面合作关系。国会主席阮氏金银表示高兴看到越匈多个领域合作关系的良好发展。她表示， 双方增进代表团互访为增进两国政治互信和开展多个领域的有效合作注入强有力的动力。两国经贸合作关系继续稳步发展，越匈2016年双边贸易额同比增长10%。
国会主席阮氏金银对匈牙利支持越南竞选2016-2018年任期联合国经济和社会理事会的成员并承诺支持越南竞选2020——2021年任期联合国安理会非常任理事国、2017-2021年任期联合国国际法委员会表示感谢。国会主席阮氏金银希望匈牙利推动欧盟早日签署《越南—欧盟自由贸易协定》并承认越南市场经济地位，为越南商品进军匈牙利市场创造便利条件。
国会主席阮氏金银对匈牙利议会副议长古亚士•盖尔盖伊与越南国会副主席汪周刘会谈的结果表示欢迎。国会主席阮氏金银建议双方继续加强代表团互访，就国会活动领域交换经验，加强对有关地区及国际共同关注的问题进行交流和磋商。
国会主席阮氏金银希望匈牙利企业对越投资。阮氏金银强调，越南愿充当匈牙利与东盟合作的桥梁。
匈牙利议会副议长古亚士•盖尔盖伊对越南经济社会发展所取得的成果表示印象深刻。古亚士•盖尔盖伊强调，匈牙利希望与越南合作，将越南视为该国在东盟地区的重要桥梁。他强调，匈牙利将继续在国际论坛上向越南提供支持。匈牙利议会副议长古亚士•盖尔盖伊希望两国国会和国会代表继续加强交流和相互借鉴经验。（越通社——VNA）