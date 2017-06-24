越通社河内——应越南国会主席阮氏金银的邀请，6月23日，柬埔寨国会主席韩桑林和夫人率领的高级代表团已抵达河内，开始于6月23日至26日对越南进行正式友好访问和出席两国建交50周年纪念活动以及越南-老挝-柬埔寨三国阵线主席会议。

23日下午，阮氏金银在国会大厦举行隆重仪式，欢迎韩桑林一行访问越南。欢迎仪式结束后，阮氏金银已会见了韩桑林与夫人一行。其后，双方举行了会谈。

阮氏金银代表越南人民热烈欢迎越南亲切的朋友——韩桑林和夫人一行对越南进行正式友好访问，高度评价韩桑林在两国人民纷纷举行各项活动来庆祝两国建交50周年的背景下率团访问越南，是两国睦邻友好、全面合作和长期稳定的关系的生动体现。

韩桑林已介绍了柬埔寨国情。他透露，十年来，柬埔寨年均经济增长达7%，人民生活水平日益得到改善，人均GDP从2000年的288美元提升到2016年的1300美元。柬埔寨已跻身中等偏低收入国家行列，该国将继续推进改革开放政策的实施，加大吸收外资力度，加强与各经济体的连接和深入融入地区乃至世界经济，努力到2030年跻身中等偏高收入国家行列。

韩桑林还介绍了该国国会情况和本月4日举行的乡分区选举结果，对两国国会关系不断增强感到高兴。

阮氏金银已向韩桑林介绍了越南第十四届国会的运作情况，强调越南坚持奉行的对外政策：独立自主、多样化、多边化和全面融入国际，积极主动参与联合国、东盟、亚太经合组织等国际组织和多边场合以及其他地区合作机制。越南为维护地区和平、稳定与合作环境负有责任，在尊重国际法的基础上维护国家主权和领土完整。

阮氏金银强调，越南始终重视巩固与加强同柬埔寨的关系，将其视为头等优先。她同时强调，越南党、国家和人民愿竭尽全力进一步巩固和加强越柬“睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定”的关系，将其视为两个民族物价的共同财产，需努力将其时代相传。

会谈上，两位国会主席一致同意今后继续加强代表团互访、保持高层接触，各部门和地方应配合实施所达成的各项协议；互相分享信息、经验和具体措施，从而本着互相了解和互相信任、越柬两国法律、国际管理和两国友好关系传统的精神及时解决两国关系中所发生的问题。

阮氏金银认为今后双方经常保持党对外、国家外交和民间外交等渠道上的关系，不断推进展开友好活动，加大宣传教育工作力度，让两国各阶层人民，尤其是年轻一代更加了解越柬团结友谊和全面合作的传统。

阮氏金银还建议双方继续谈判并早日签署《越南与柬埔寨边境贸易协定》，代替2001年所签署的越柬边境地区商品和服务购销交换协定。韩桑林对阮氏金银的上述建议表示赞同。

阮氏金银高度评价两国防务安全合作不断加强，强调两国防务安全对彼此国家的防务安全起着重要作用。

阮氏金银建议双方继续加强防务安全、反走私和打击各种跨境犯罪等领域的合作，加强合作开展在柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸搜寻和归宿工作。两国国会关注敦促和指导，尽早完成两国边界线勘界立碑工作。

韩桑林表示将继续同越方合作寻找措施，尽早完成两国陆地上勘界立立碑工作。

阮氏金银表示相信，在韩桑林的关注指导下，旅柬越侨同胞所面临的困难将得到解决，尽早稳定生活，放心工作，有效融入驻在国社会，成为两国和两国民族的友好情谊的重要桥梁。

会谈上，两位国会主席还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

阮氏金银提议越南与柬埔寨在柬老越、柬老缅越、湄公河委员会、湄公河与澜沧江合作等次区域合作机制加强信息分享，积极支持越南乃至东盟各国的立场，在2017年完成东盟与中国的“东海行为准则”框架。

23日晚，阮氏金银在国会大厦为韩桑林与夫人一行举行招待宴会。（越通社—VNA）