越南国会主席阮氏金银与历代专责国会代表举行见面会

越通社河内​——值此纪念越南共产党建党87周年暨2017丁酉年春节即将来临之际，越南国会常委会1月20日下 午在国会大夏举行国会领导班子同历代中央专责国会代表、历代国会常委会管理的干部及历代国会办公厅干部、公务员及劳动者的见面会。听取与会代表就国会运行情况发表意见之后，国会主席阮氏金银高度评价历代国会代表对国会的成功所作出的贡献。她通报了国家政治、经济、社会发展情况以及第14届国会以及2016——2021年任期各级人民议会代表选举活动及第14届国会第三次会议、2016年国会对外工作所取得的结果。阮氏金银说，虽然2017年是新一届国会任期的第一年，但是国会办公厅各个直属机构及其全体干部、公务人员及劳动者已经继承克尽厥职的良好传统，为国会顺利运行做出贡献。有关2017年国会工作方向，阮氏金银指出，2017年是落实越共十二大决议的第二年头，国会将继续实施立法、最高监督及决定国家重大问题等三大职能。为了完成好既定任务，国会及其直属专门委员会及办事机构应充分发挥所取得的结果，继续付出更大努力，渡过种种难关，战胜种种挑战，保持团结一致，改革运行方式，旨在提高工作效益。阮氏金银希望，历代国会、各级人民议会及国会各个委员会领导人及国会退休干部继续为国会顺利运行提出更多意见，帮助国会不断完善组织机构，改革领导与指导方式，提高立法、监督与决定国家重大问题等职责执行质量。值此之际，阮氏金银预祝历代国会及其直属委员会、国会办公厅领导人以及国会办公厅退休干部及劳动者新年里健康长寿。国会副主席杜伯巳向第12届及第13届国会国防安全委员会常务委员阮友雄大校授予国家主席的二级劳动勋章。（越通社-VNA）