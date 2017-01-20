越南四家餐厅跻身“加拿大最佳餐厅100强”

越通社河内——加拿大著名美食点评网站Yelp Reviews Canada 日前发布了加拿大最佳餐厅100强，其中越南餐厅共4家名列其中。



据悉，该网站根据网友的点评进行评选加拿大最佳餐厅100强，大部分入选餐厅位于多伦多、温哥华、蒙特利尔等城市，其中多伦多40家，温哥华17家，蒙特利尔12家。



入选的100家餐厅均以披萨、寿司、海鲜等不同的招牌菜而闻名。在众多餐厅名字中，食客轻而易举认出4家越南餐厅的名字，其中，位于多伦多市的面包男孩餐厅（Banh Mi Boys ） 及特别汉堡包餐厅（Dac biet Burger）在排行榜排名第42位及52位；位于温哥华的珠素食者快餐厅（Chau Veggie Express）及面包酒吧餐厅（Banh mi Bar ）排名第57位及76位。（越通社-VNA）





