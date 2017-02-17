越南嘉莱省批准61个招商引资项目

越通社嘉来省​——越南嘉莱省人民委员会已批准2016-2018年阶段的61个招商引资项目，其投资总额逾25万亿越盾（约合12亿美元）。



目前，嘉莱省也颁发关于投资扶持政策和为投资商如期实施项目创造便利环境等的规定。据此，该省将加强行政手续改革和改善营商环境，为各企业减少其手续办理时间。此外，嘉来省还定期举行各职能机关和企业之间的对话，征求企业对该省所出台的各项政策和规定提出建议和意见。

​

嘉莱省省人民委员会主席武玉成表示，本省领导要求各职能机关认真落实所办法有关招商引资政策的规定，同时为企业在开展投资进程造成麻烦的行为予以严厉处置。



此前，在2016年12月中旬举行题为“嘉莱​省-潜力-合作与发展”的投资促进会议上，嘉来省向10个项目颁发投资主张决定书和投资许可证。此外，各家投资商已注册展开12个项目，其投资总额为20万亿越盾。其中，共有４个高科技农业项目，其投资额为2.6万亿越盾。（越通社—VNA）





