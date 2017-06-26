越通社河内——近期在越南双子西岛，越南和菲律宾的海军已成功举行第三次驻军越南双子西岛和驻军菲律宾双子东岛海军力量交流活动。越南海军第四区副司令阮曰竣大校为越南团团长。菲律宾西部海军陆战水军力量指挥员Camilo F Balutan大校为菲律宾团团长。这次交流活动旨在巩固与加强越南与菲律宾两国军队和海军力量之间的互相信任、相互了解，为有效实现两国海军有关加强双边合作和信息互换的备忘录。这是轮流举办活动，旨在落实两国海军于2012年3月签署的《越南人民海军力量与菲律宾海军力量在双子西岛和双子东岛上人事交流》机制。在交流活动开幕式上发表讲话时，阮曰竣大校肯定该活动旨在落实两国海军领导在加强互相信任和相互了解过程中的决心，为两国友好关系与维护各自国家海域和地区的和平、稳定及安全做出重要贡献。阮曰吞大校强调，两国海军举行人事交流活动充分体现了双方在建设与维护包括长沙在内的东海和平、稳定过程中的善意和愿望。该活动还体现了两国海军在严格遵守《东海各方行为宣言》（DOC）的责任感。交流活动期间，越南双子西岛和菲律宾双子东岛的指挥员和代表已举行会晤、交流、互相分享航海搜救与安全经验和信息互换。越方认为，维护航海安全，应对自然灾害灾难，搜救，维护和平稳定海洋环境等是带有人道主义精神的必要之事，同时还需要相关力量的紧密配合才能取得效果。这一年来，双子西岛和双子东岛的航海秩序与安全保持稳定，然而仍潜藏着多种危机，因此，随时应对上述问题是非常必要的，需要双方的紧密配合。从2015年5月起，越南海军已及时营救了151名渔民，其中1名为菲律宾渔民、营救了海上遇险的119个人等。菲律宾海军代表对越南海军的帮助表示感激，并认为，交流活动是双方交流经验、及时应对海上危机的机会。菲方对越南提出双边联络方式的建议表示赞同。这次活动越南代表团派遣了50个人和菲律宾代表团派遣41个人参加交流活动。尽管第三次人事交流活动只在一天时间举行，但各项活动都非常热闹，传达了越菲之间的三友好、亲密及团结关系的信息。越南组织工作和盛情接待给菲方留下深刻的印象。Camilo F Balutan大校分享，在下次交流中，菲方将尽量做好部署工作，旨在对越南朋友的好客做出真诚的答礼。Camilo F Balutan大校肯定，通过该交流活动，菲律宾希望加强两国海军和人民之间的友好合作及互相了解的关系。Camilo F Balutan大校称，他对越南好客、和蔼可亲及浓郁感情留下非常深刻的印象。这种印象在他第一次赴越南旅游时已经深深地感受到了。阮曰竣大校高度评价参加交流活动各力量的努力精神和责任感。代表越南人民军海军官兵，阮曰竣大校对菲律宾海军积极参加各种交流活动的热情和高度责任感表示感谢。（来源：《人民军队报网》）