越通社河内——越南与柬埔寨两国领导人已互致贺函，庆祝两国建交50周年和2017年越柬埔寨友好年。

越南方面：越共中央总书记阮富仲、国家主席陈大光同柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼互致贺函；政府总理阮春福同柬埔寨首相洪森互致贺函；国会主席阮氏金银同柬埔寨参议院主席赛宗和国会主席韩桑林互致贺函。越南领导人对50年来越柬两国关系保持良好发展势头感到高兴，强调尽管经历许多困难和挑战，但两国人民一直在彼此国家此前民族解放斗争和当今国家建设与发展事业中保持团结、并肩作战，互相给予支持和无私帮助，强调这是越柬两国民族应继续保护和培育的神圣和无价的财产，同时表示相信两国睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定的关系将继续得到巩固与发展，为两国人民带来实实在在的利益，为地区乃至世界和平稳定、合作与发展做出贡献。

柬埔寨方面：柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼同越共中央总书记阮富仲、国家主席陈大光互致贺函；柬埔寨首相洪森同政府总理阮春福互致贺函；柬埔寨参议院主席赛宗和国会主席韩桑林同国会主席阮氏金银互致贺函。柬方领导人强调柬越关系的历史长达数百年，两国人民已共同越过许多艰难的时期，两国这一历史性的关系是在友好情谊、互相尊重的基础上建立的，为目前朝着“睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定”的方针发展的双边密切合作关系打下坚固基础。趁此机会，柬方领导人对越南人民在越南共产党的领导下所取得的巨大成就表示钦佩，预祝越南人民胜利实现国家工业化和现代化事业，同时强调柬埔寨永远铭记越南人民为柬埔寨人民摆脱种族灭绝制度所提供的帮助和牺牲。

越南政府副总理兼外长范平明也就两国建交50周年与柬埔寨外交与国际合作部大臣布拉索昆互致贺函。（越通社—VNA）