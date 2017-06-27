越通社哈瓦那——越通社驻古巴记者报道，题为“越南和太平洋盆地正在谈判中的超级协议”学术研讨会6月26日在古巴举行。古巴国际经济研究中心的研究专家们围绕着“太平洋盆地的超级协议及其的综合评价”专题描述《跨太平洋伙伴关系协议》（TPP），亚太自由贸易区（FTAAP），和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等协定的地缘政治和经济意义、进展状态和参加国的利益。古巴国际政治研究中心专家冈萨雷斯（Ruvisley González）博士认为，参加上述3项超级经贸协议是越南在深入融入国际社会的战略，服务于国家工业化、现代化事业的重要任务之一。他同时指出越南参加上述协议时所面临的机遇和挑战。越南社会科学翰林院下属美洲研究院院长瞿志利副教授集中分析越南参加TPP过程，分享越南美国关系发展的经验，TPP对越美关系可能产生的影响以及TPP在美国宣布退出后的现状。瞿志利接受越通社驻古巴记者的采访时强调，此次研讨会分享发展经验和增进越南与古巴之间的相互了解中具有积极意义。他同时对古巴成功融入全球经济充满信心。冈萨雷斯博士高度评价越南革新经验对古巴正在开展实施的更新经济社会模式过程的作用，同时强调未来两国经济关系将不断向前发展。（越通社—VNA）