越南呼吁和平解决以巴冲突

越通社河内——联合国安理会4月20日举行题为“包括巴勒斯坦问题在内的中东局势”的公开辩论，越南常驻联合国代表团团长阮芳娥出席。会上，来自51个国家和3个组织代表与会并发言。诸多国家对旷日持久巴以冲突，暴力继续蔓延，特别是当前紧张局势升级和极端恐怖主义崛起表示担忧。许多国家呼吁以色列尽快结束对巴勒斯坦领土长达50多年的占领 ，立即停止以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动，呼吁有关各方尊重人权和国际人道主义，克制挑衅行为，停止煽动民众情绪，缓解紧张局势，重新树立信心，兑现支持巴以实现“两国制”的承诺等。在辩论会上发表讲话时，阮芳娥强调，暴力和极端恐怖主义蔓延，以巴冲突，叙利亚、也门、伊拉克和其他地区的冲突造成许多人死亡，引发了全球最严重的难民危机，对数百万无辜者造成的无尽痛苦，严重威胁到地区和世界的和平安全。阮芳娥强调，越南一向支持巴勒斯坦人民的正义斗争，呼吁有关各方早日恢复谈判，在包括联合国安全理事会第2334号决议（2016年）在内的联合国各项决议和阿拉伯中东和平倡议基础上为解决以巴冲突寻找措施，实现可持续和平。阮芳娥还对叙利亚最近紧张局势深表担忧，并强调越南强烈谴责使用化学武器，反对任何针对无辜平民的暴力行为。越南呼吁有关各方保持克制，不采取加剧紧张局势的行为，严格落实联合国安全理事会第2254号决议（2015年）和《日内瓦公报》，寻找政治解决叙利亚冲突的办法。阮芳娥强调，只有在国际法基本原则基础上寻找一个和平方式才能为叙利亚带来可持续的和平，结束叙利亚人的痛苦。（越通社-VNA）