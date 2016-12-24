越南向30个模范境外非政府组织授予“致力于各民族和平与友谊”纪念章

越通社河内——12月23日，越南友好组织联合会在河内举行2016年信息分享及境外非政府组织对越南作出的贡献表彰会。来自各境外非政府组织、若干部委、行业的约150名代表出席会议。会上，越南友好组织联合会向2016年对越南扶贫济困与可持续发展工作作出切实贡献的30个模范境外非政府组织授予奖状和“致力于各民族间和平与友谊”纪念章。越南外交部副部长裴青山在会上致开幕词时强调，该会议举办的目的在于连接并为境外非政府组织对越南经济社会发展事业做出贡献创造最为便利条件。此外，该会议还成为各境外非政府组织获取越南针对在越境外非政府组织运行手续和相关法律政策的最新、最全、最准确的消息的良好机会。会上，境外非政府组织所提出的疑问也得到妥当的解答，进而有助于提高其运行效率。越南友好组织联合会副主席敦峻峰高度评价各境外非政府组织近期对越南所作出的巨大努力和切实贡献，及其与越南之间的友好合作精神与可信赖的合作伙伴关系。他表示，今后，境外非政府组织事务委员会和越南友好组织联合会将联合加强各地方与赞助商、基金会、企业和境外非政府组织之间的信息交换工作以及培训研究工作，此外继续根据实际情况寻找新方向，旨在加大对境外非政府组织的支持扶持力度，鼓励非政府组织加大援助力度，进而为越南经济社会发展事业作出积极贡献等。会上，各位代表获取了2016年在越境外非政府组织运行情况的相关信息。越南各有关机关代表和专家们一一解答在越境外非政府组织代表所提出的疑问。（越通社—VNA）