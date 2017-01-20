越南向俄罗斯订购的第六艘“基洛级”潜艇安全抵达金兰港

越通社庆和省——1月20日，承运越南海军HQ-187“巴地-头顿”号基洛级潜艇的荷兰“Rolldock Storm”号半潜式重吊滚装船正式抵达庆和省金兰港，结束其从俄罗斯海运至越南全程40余天的航程。



据悉，这是越南向俄罗斯订购6艘“基洛级”潜艇中的最后一艘。“基洛级”潜艇长度近74米；宽度9.9米；潜航排水量达3000至3950吨；潜航速率为每小时20节；最大潜水深度达300米；自持力45天，舰载人员52人。



此前，越南向俄罗斯订购6艘潜艇。俄罗斯为越南海军建造的5艘潜艇分别于2014年、2015年及2016年交付越南海军。在2015年8月举办的“岘港HQ-186号”及“庆和HQ-185号”潜艇国家级升旗仪式上，越南海军司令范怀楠曾强调，强化越南海军力量将有助于捍卫越南国家海洋岛屿及大陆架的领土主权，为维护地区的和平稳定及推动国内经济社会发展等作出巨大贡献。（越通社-VNA）