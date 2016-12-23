越南同莫桑比克加强腰果业的合作

越通社河内——越南驻莫桑比克大使馆同莫桑比克农业与粮食安全部、莫桑比克腰果研究院（INCAJU）、莫桑比克腰果加工企业协会（AICAJU）日前联合举行腰果业合作研讨会。莫桑比克腰果研究院院长班德（Alidio Afonso Jose Bande）在研讨会上致开幕辞时表示，腰果在莫桑比克农业发展与粮食安全战略中扮演重要角色。班德希望越南与莫桑比克分享腰果业发展经验和进行技术转让，同时为莫桑比克干部进行人员培训，班德呼吁越南企业对莫桑比克腰果种植、加工、出口等进行投资。越南驻莫桑比克大使阮文忠在研讨会上概括介绍越南腰果业的发展历程及所取得的成就。阮文忠表示，经过15年多的发展，越南已成为世界第一大腰果出口国。目前，越南企业十分关注莫桑比克腰果业并希望在该领域找到投资合作商机。阮文忠同时建议越南企业提出在莫桑比克开展经营活动过程中所遇到的困难，并建议莫桑比克有关机构协助越南企业化解困难并为推动莫桑比克腰果业发展做出贡献。研讨会期间，越莫两国企业就莫桑比克有关粗制腰果出口、腰果种植及加工等方面的法律规定交换意见。此外，与会代表还参观莫桑比克首都马普托部分腰果加工厂，同时与莫桑比克工商部就为越南企业化解进口莫桑比克粗腰果过程所遇到的困难进行讨论。（越通社——VNA）