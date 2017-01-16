越南同柬埔寨加强机要领域的合作

越通社金边——越通社驻柬埔寨记者报道，柬埔寨内务部同越南国防部属下的政府机要委员会日前签署2017年机要领域的合作计划。



柬埔寨内务部国务秘书萨满（Em Saman）同越南国防部属下的政府机要委员会主任邓武山出席签署仪式。



此前，邓武山礼节性拜会并与柬埔寨副首相兼内务部大臣韶肯（Samdech Sar Kheng）举行工作座谈会。



韶肯在会上对柬埔寨内务部与越南政府机要委员会近期的合作关系给予高度评价，同时建议越南继续协助柬埔寨各重点领域培训人力资源。



邓武山表示，2017年越南将为柬埔寨30名机要干部提供培训。此外，越方将为柬方提供34台翻译机、两台数据存储机及其他设备，总价值逾7万美元的援助。与此同时，越方将为柬埔寨磅士卑省Treng Trayeung公安学校的密码技术学校建设项目提供55万美元的援助资金。（越通社—VNA）