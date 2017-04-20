越南各民族文化日精彩开幕

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏，各部委行业、地方代表，宗教神职人员、少数民族同胞模范代表、长老和村长等一同出席。

文化体育旅游部部长阮玉善在开幕式上发表讲话时表示，近几年来，在政府的关注指导下，文化体育旅游部同各部委行业配合提交政府颁发各项关于民族文化和民族工作的重要机制和政策。

阮玉善强调，各民族文化遗产价值保护与弘扬工作已取得许多进展，但是各民族传统文化正面临许多挑战。一些少数民族传统文化被埋没或被被变相扼杀；尚未解决好保护与弘扬工作之间的关系。因此，各级行业应进一步关注出台多项切实和有效措施和政策，让党和国家关于民族工作和民族文化遗传价值弘扬与保护工作的政策和主张真正落到实处，有助于巩固民族大团结。

开幕式结束后，来自11个艺术团的歌手演员参加题为“越南的花朵”的文艺演出，各精彩的文艺节目已向国内外游客介绍了越南国家形象，各民族的文化特色。

越南各民族文化日从4月19日至23日在越南各民族文化旅游村举行。在活动期间，组委会还举行竹制乐器展会，再现各民族同胞日常生活的礼仪和传统仪式，诸如河江省倮倮祖先祭祀仪式、乂安省土族莫庙（Mó ）祭祀仪式、拔河比赛仪式等。这些活动有助于营造越南各民族同胞丰富多彩的文化空间。（越通社—VNA）