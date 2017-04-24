越南各家航空公司陆续开通多条国际航线

越通社河内——目前，越南日益成为外国游客的热门选择。为满足国内日益增长的航空旅行需求，诸多航空公司计划开通多条连接越南与世界各国的国际新航线，为国内外游客往来提供交通便利。预计，越捷航空公司(Vietjet Air –以下简称越捷)将于4月27日开通从河内到新加坡的新航线，其为该公司从越南直飞新加坡的第二条航线。此外，该公司还计划于5月31日开通越南岘港市直飞韩国首都首尔的新航线。此前，越捷于2017年年初开通从河内至柬埔寨暹米市（Siem Riep）的航线和从胡志明市至（中国）台湾台中市的航线，进一步扩大国际航线网络。此外，越南捷星太平洋航空公司（Jetstar Pacific—以下简称捷星）也计划扩大从越南至地区其它国家的航线网络。据悉，在3月27日开通从岘港市至中国香港的航线之后，捷星将于6月份开通从广平省同海市至泰国清迈（Chiang Mai）的新航线。捷星代表透露，澳大利亚捷星航空公司（越南捷星太平洋航空公司之母公司）将于今年5月开通从悉尼（Sydney）和墨尔本（Melbourne）至胡志明市的新航线，为游客提供廉价航空服务。越南航空公司（Vietnam Airlines）于3月28日开通了从河内直飞澳大利亚首都悉尼的航线，其成为该公司从越南至澳大利亚的第三条航线。此外，若干国际航空公司也计划扩大至越南的航线网络，如：韩国德威航空(T'way Airline)于4月2日开通了从韩国大邱市（Daegu）至越南岘港市航线；阿拉伯阿联酋航空公司(EmiratesAirlines)预计将于7月2日开通从河内直飞迪拜（Dubai）的航线，为加强越南与世界各大城市之间的贸易来往创造机会。（越通社——VNA）