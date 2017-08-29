越通社河内​——据《人民报网》报道，河内文化体育局8月27日在河内市还剑郡李太祖塑像地区举行2017年第四次河内自行车公开赛。来自河内市和附近省份42个自行车俱乐部的约400名运动员参赛。今年河内自行车公开赛共设8个赛项，是首都河内庆祝八月革命胜利暨9·2国庆72周年的系列活动之一。该体育活动还有助于推动“全民向胡伯伯的伟大榜样努力锻炼身体”运动。*由富安省文化体育与旅游厅同《富安报》社联合举办的《富安报》越野跑步比赛8月27日在绥和市开赛。来自24个俱乐部的200名运动员参加角逐。比赛分为男子10公里团队赛、女子5公里团队赛、男子7公里专业赛、女子4公里专业赛、男子4公里运动赛和女子2公里运动赛等6项比赛。*每逢九·二国庆节之际，山罗省各少数民族同胞都涌来山罗省木州县木州高原庆祝独立节。今年木州县各民族文化日将于8月31日至9月2日举行，共设具有传统意义的多项热闹且切实活动，包括“草原渴望”艺术活动、“木州导游”竞赛、赫蒙族跳芦笙舞比赛、狂欢节、文化营、饮食文化、民族体育活动、民间游戏等活动。值得一提的是，今年文化日，木州县将举行越老贸易与旅游展，吸引老挝北部各省多家企业参与。（越通社-VNA）