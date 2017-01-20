越南各地政府纷纷举行2017丁酉春节回国过年越侨见面会

越通社河内——太原省人委会1月19日晚举行题为“喜迎2017年新春”的太原籍旅外越南人和旅居太原外国人见面会。



太原省人委会主席武洪北在会上向正在当地生活、学习和工作的企业家、专家、非政府组织代表、外国教师和留学生及回国过年的旅外太原籍越侨拜早年。太原省一向肯定和高度评价旅外越南人社群和在当地投资的外国机构、组织、企业给予的合作与帮助。



2016年，太原省向20项外资项目办法投资许可证，注册投资总额近1.33亿美元。截至目前，在太原省投资的外国投资商114家，投资项目共116个。



*同一天，平定省省委、省人民议会、省人民委员会和省祖国阵线委员会领导人在归仁市举行回国过年的当地越侨及其家属见面会。



平定省省委副书记、省人委会主席胡国勇在会上表示，希望旅外越侨团结一心，心系家乡、祖国，为越南经济发展做出贡献。



越侨及其家属希望，平定省领导继续为侨胞们回过过年迎新春和投资兴业创造便利条件。



*当天，巴地头顿省人委会也举行2017丁酉春节越侨见面会。



巴地头顿省人委会副主席邓明通在见面会上发表讲话时介绍该省2016年的发展情况及今后的发展方向。据此，巴地头顿省提出将该省建设成为强于工业、海港、港口后勤服务、旅游等的省份，并呼吁投资商投资于工业、旅游、高科技农业等领域。



目前，旅外越桥在该省开展的投资项目共38个，注册投资总额11亿美元。每年汇回该省的侨汇月1亿美元。此外，侨胞还为发展巴地头顿省与外国伙伴的合作关系和推广巴地头顿省形象搭建桥梁。（越通社-VNA）



