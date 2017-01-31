越南各地举行多项庆党迎春的活动

越通社河内——《人民报》报道，值越南共产党建党87周年，喜迎2017丁酉年春节以及同塔省高岭市成立10周年之际，高岭市人委会举行题为“高岭市——为莲花土地之称而骄傲”的文艺交流会。

该文艺交流会共有三大内容，包括信心永存，高岭市—为莲花土地之称而骄傲以及春天来到莲花之地。值此之际，多项文化艺术活动在高岭市春节花街举行，在文庙广场推介饮食艺术，开张美富煎饼村，举行喜迎新春音乐会，高岭市成立10周年后经济社会成就展以及莲花艺术图片展等活动。



*南定省南定市市委举行仪式，向292名党员授予30、40、45、50、55、60、65及70周年党龄纪念章。其中，荣获55周年党龄纪念章共有47名，荣获60周年党龄纪念章10名，荣获65周年党龄纪念章4名以及荣获70周年党龄纪念章7名。