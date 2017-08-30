意识到发展可再生能源，服务社会经济发展的趋势和作用，越南政府出台了2030年越南可再生能源发展战略及2050年远景。



越南能源协会主席陈曰义认为：“越南乃至世界正面临化石燃料日益枯竭的共同趋势。第二是，环境污染，特别是燃煤电厂给环境造成的污染。目前，政府主张制定2030年越南可再生能源发展战略及2050年远景。我认为，这是一项非常重要的主张。基于政府的这项主张，目前，一些外国企业已经投资了风电和太阳能项目”。



尽管被评为富有潜力的国家，但目前，越南对风能、太阳能和生物质能的开发大多数还只是小规模试验性的。



2013年9月，薄辽省风能一期项目10台16兆瓦风轮机组正式接入国家电网，每天提供100兆瓦电力。第二期将建成功率83兆瓦的50台风电机组。这是与平顺省富贵岛和绥丰县有关项目共同运营的3个风电项目之一。



从事电池与太阳能技术研发和设备生产的公司越来越多。新能源和可再生能源中心副主任武明法表示：“目前，我国市场上逐渐出现了生产太阳能电池和零配件的公司，这将降低可再生能源系统的成本”。

小型水电站、风能、太阳能、生物质能等，每一种能源的发展需要不同的技术和政策，以符合世界的共同趋势及越南的实际条件。这也是有关机关关注的问题。



新能源、可再生能源研究院院长段文平说：“我们特别关心生物质能，其原料是畜牧业和农林业生产中的废弃物和副产品，我们研制出了固体能源，如生物质颗粒或生物炭、燃料棒和生物气、生物质能生化等”。



根据可再生能源发展路线图，2025年，越南可开发的可再生能源发电功率为3000至5000兆瓦，发电量超过100亿度。若有合理的扶持政策，那么将能满足国家相当大的用电需求。



今后，为发展可再生能源，越南将鼓励和调动各种社会和居民资源，以提高社会使用先进、可靠、价格合理的能源的可能性。



大力发展和使用可再生能源，增加国内能源供应，逐步提高国家能源生产和消耗中的可再生能源比重，旨在降低对化石能源的依赖，为保障能源安全、减少气候变化影响、保护环境和实现社会经济可持续发展做出贡献。（来源：《越南之声》）