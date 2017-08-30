越通社河内​——越通社记者报道，以“未来的能源”为主题的2017年阿斯塔纳世博会（Astana Expo 2017）于6月10日至9月10日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。包括越南在内的115个国家和地区与各国际组织参展。以国际展览局（BIE）正式成员资格，越南在今年世博会上设有主题为“传统与现代的融合—越南未来的能源”的总面积430平方米的展区。通过此次展会，越南向国际朋友推广越南民族数千年来利用大自然能源的经验，即使用水轮、槽碓等，同时介绍越南有关“未来的能源”的政策和战略，进而充分体现出越南对这一全球性问题的关注、认识和责任意识。此外，越南展区还展示越南传统奥戴，举行艺术表演、视频放映等活动，从而推广越南的旅游形象。越南展区日均参观人数数万人次。值此越南9·2国庆节72周年暨越哈建交25周年之际，越南文化体育与旅游部8月29日同阿斯塔纳世博会组委会和越南驻哈萨克斯坦大使馆联合举行“越南国家日”活动。文化体育与旅游部部长阮玉善出席活动并强调，越南十分重视并将太阳能、风能、生物质能（biomass energy）等绿色能源的发展政策列入越南国家能源发展计划。此外，在“越南国家日”活动上的颇具越南民族特色的歌舞表演节目也备受2017年阿斯塔纳世博会参观者的关注。（越通社-VNA）