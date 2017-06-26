越通社河内——2017年第24届南非SAITEX国际贸易展览会6月25日在南非约翰内斯堡市开幕。
越通社记者报道，本届展览会吸引来自非洲、欧洲、亚洲、拉丁美洲等30个国家和地区的近600家企业参展，受到5万余人的关注。该展会是非洲举行的年度最大的国际贸易活动，其目标是进一步推动南非与地区内外各国之间的贸易交流活动，并为生产厂家、进出口公司、分销商和多个领域代理等搭建桥梁。
越通社记者报道，本届展览会吸引来自非洲、欧洲、亚洲、拉丁美洲等30个国家和地区的近600家企业参展，受到5万余人的关注。该展会是非洲举行的年度最大的国际贸易活动，其目标是进一步推动南非与地区内外各国之间的贸易交流活动，并为生产厂家、进出口公司、分销商和多个领域代理等搭建桥梁。
越南参加2013年南非国际贸易展会
在越南工贸部和越南驻南非大使馆商务处的协助下，参加本届展会的越南企业代表团集中介绍越南具有优势的产品，其中包括农产品、家用品、室内木制品、胡椒等。值得一提的是，参观越南展位的游客们及所在国进口商十分关注了解越南产品的价格、质量、样式、生产流程、生产能力等。
越南驻南非大使武文勇表示，参加2017年南非SAITEX国际贸易展览会是越南企业向南非乃至非洲地区各国朋友推介越南丰富多样的产品及充分展现越南产品竞争力等方面的良好机会。他指出，目前，越南与南非进出口额达10亿美元，这也是越南在非洲地区经济贸易活动中的亮点。然而，越南与非洲地区，尤其是与南非的经济贸易合作发展的巨大潜力尚未充分挖掘。他相信，通过本届展会，越南产品将能更好地进军南非乃至非洲市场。
按计划，展会将于6月27日结束。（越通社—VNA）