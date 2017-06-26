越通社河内——2017年第24届南非SAITEX国际贸易展览会6月25日在南非约翰内斯堡市开幕。



越通社记者报道，本届展览会吸引来自非洲、欧洲、亚洲、拉丁美洲等30个国家和地区的近600家企业参展，受到5万余人的关注。该展会是非洲举行的年度最大的国际贸易活动，其目标是进一步推动南非与地区内外各国之间的贸易交流活动，并为生产厂家、进出口公司、分销商和多个领域代理等搭建桥梁。