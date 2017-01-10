越南—印度建交45周年纪念典礼在胡志明市举行

黄革命发表讲话时表示，自1972年越印建立外交关系，并于2007年将两国关系提升为战略伙伴关系以来，越印关系不断发展并在多个领域取得巨大成就。近年来，尤其是2016年两国领导一致同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，两国各部委、行业及地方之间的关系日益务实发展，造福两国人民。

斯米塔认为，越印关系基础牢固， 两国历史相通、文化相近, 两国在国际和地区论坛上相互支持， 两国之间 有较强的政治互信。越印两国开国领袖在两个民族独立斗争岁月里保持密切关系，其为两国互信及友谊打下坚实基础，并得到两国历代领导的精心培育。

斯米塔强调，今后将进一步推动印度与胡志明市在旅游、文化及人文等领域的交流与合作，为巩固并推动两国在多个领域的合作关系向前发展做出贡献。

值此越印建交45周年之际，越南友好组织联合会胡志明市分会同部分单位自1月7日至14日举办越印文化周活动。截止2016年，印度对胡志明市开展投资的项目共49个，投资总额逾5500万美元。印度与胡志明市双向贸易总额较2015年相比增长10%。近期，胡志明市同印度联合举行国际瑜伽日、排灯节（Diwali）、珠宝首饰展览会、越印友谊图片展等文化及贸易交流活动，为胡志明市与印度人民加强互相了解，增进合作与友谊做出贡献。（越通社——VNA）