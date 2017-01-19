越南—印度建交45周年纪念典礼在新德里举行

越通社新德里——越南驻新德里记者报道，越南驻印度大使馆1月18日晚隆重举行越南—印度建交45周年纪念典礼暨旅居印度越南人迎新春活动。印度外交部官员Mobashar Jawed Akbar，印度各部委行业代表，菲律宾、泰国、新加坡、马来西亚、古巴、不丹等国驻印度大使及代表；越南驻印度大使孙生成、越南人民军副总参某长范玉明上将等一同出席。孙生成大使在典礼上发表讲话时表示，越印两国于1972年1月7日将两国合作关系升级到大使级合作关系，这是两国数千年文化、宗教和贸易关系的发展步骤，同时也是两国在争取民族独立斗争中的相互支持。45年来，两国合作关系不断蓬勃发展，印度是越南的亲切朋友和可靠的合作伙伴。孙生成表示，越印两国于2007年建立战略伙伴关系。截至目前，两国合作关系已经并继续扩大到政治、国防安全、科技、文化与教育等5大支柱。值得一提的是，在印度总理莫迪对越南进行访问期间，两国领导已将两国战略关系提升到全面战略伙伴关系，满足两国人民在地区新背景下的愿望。孙生成表示，除了加强政治和国防安全领域的合作关系之外，两国还大力推动经济合作关系。两国双边贸易额达55亿美元，目前，印度是越南10大贸易伙伴国之一。印度在越南投资项目共130个，注册投资总额为7亿美元，成为越南较大的投资商，两国力争2020年双边贸易额达150亿美元。越印两国应促进科技、文化与教育等重要领域的合作关系。他同时对两国全面战略伙伴关系，为亚太地区乃至世界和平、稳定、合作、繁荣和发展等方面的前景充满信心。印度外交部官员Mobashar Jawed Akbar强调，近期，两国合作关系不断向前发展，同时表示，两国合作关系将围着安全和繁荣等两大支柱发展。他同时对越南向印度“向东政策”提供支持表示感谢，同时希望越南为印度与 东盟各国建立合作关系搭建桥梁。纪念典礼开幕式结束后，与会代表欣赏富有越南文化特色的歌舞表演节目，并品尝由越南驻印度大使馆干部人员制作的富有越南文化特色菜肴。（越通社—VNA）