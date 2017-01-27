越南卫生部部长阮氏金进出席第140届世卫组织执行委员会会议

越通社日内瓦——由越南卫生部部长阮氏金进率领的越南代表团从1月23日至25日出席在瑞士日内瓦举行的第140届世卫组织执行委员会会议。执委会每年至少举行两次会议；主要会议通常在1月举行，第二次较短会议在5月紧接卫生大会之后举行。执行委员会的主要职能是执行卫生大会的决定和政策，向其提供建议并普遍促进其工作。执行委员会由34名在卫生专门技术方面著有资格的委员组成。委员任期三年。越南以世界卫生组织执行委员会（2016—2019年任期）正式成员的资格并代表世界卫生组织西太平洋地区37个国家和地区出席第140届世卫组织执行委员会会议。执行委员会将拟定最多5名下任总干事候选人的最后名单。执行委员会委员们然后将面试这些候选人，提名最多3名候选人供2017年5月世界卫生大会考虑。除选举世界卫生组织执行委员会（2019—2022年任期）总干事候选人之外，此次会议的议程还涉及到防范、监测和应对；加强卫生系统；预防和控制传染病等问题。阮氏金进部长表示，上述是各国共同展开实施的全球性卫生问题，旨在增强人民体质以及实现可持续发展目标，同时也是将于2017年5月举行的世界卫生大会主要讨论的内容。作为世界卫生组织执行委员会的正式成员，阮氏金进部长和越南卫生部代表团已为此次会议关于地区性和全球性卫生问题的内容作出积极贡献。越南卫生部部长所发表的文章得到世界卫生组织执行委员会其他成员的高度评价。（越通社—VNA）