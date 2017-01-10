越南卫生部：寨卡病毒迅速蔓延或将成为流行病

越通社河内——1月10日，越南卫生部预防卫生局代表透露，在越南部分省市纷纷发现寨卡病毒感染病例的情况下，2017年寨卡病毒感染病例及寨卡流行区数量均呈现增加趋势。



该局表示，寨卡病毒疫情通过埃及伊蚊（Aedes Aegypti）叮咬传播，传播途径及感染症状与登革热相似，因此或可发展成流行病。为有效控制寨卡病毒疫情，该局建议全国人民，尤其是寨卡流行区的人民主动采取喷洒灭蚊药剂，清除蚊虫滋生场所等防蚊灭蚊措施；在出现疑似感染寨卡病毒感染症状时尽快前往各卫生机构进行寨卡病毒检测。与此同时，该局也建议孕妇或准备怀孕的女性公民谨慎前往寨卡病毒肆虐地区。



寨卡病毒主要通过埃及伊蚊或性关系等途径传播。寨卡的主要症状包括轻微发热、红疹、头痛、关节痛、肌肉痛以及非化脓性结膜炎等。孕妇感染寨卡病毒可能导致新生儿小头症等出生缺陷，目前世界尚无有效疫苗。（越通社-VNA）